Enighed om energiklynge

Slagelse - 10. februar 2017 kl. 14:57 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var bred politisk enighed i erhvervs-, lpan- og miljøudvalget og i økonomiudvalget i Slagelse Kommune, som på et møde i dag fredag med start 08.00 har givet hinanden håndslag på at arbejde tæt sammen om at forvandle visionerne for EnergiPark Korsør som fyrtårn for udvikling af cleantech = grøn teknologi/omstilling til virkelighed.

Energiklyngeprojektet handler om at sikre fortsat udvikling af kommunen. Fokus er på grøn omstilling og nye teknologier. Det gør projektet unikt ikke kun i et nationalt men også i et internationalt perspektiv, hedder det i en udsendt pressemeddelelse fra kommunen.

- På mødet i dag har vi sat en solid streg under ønskerne om at skabe en energiklynge i Korsør. På tværs af partierne siger vi, at vi vil det her og sammen investere vores kræfter i kampen for, at vi bliver landets førende cleantech kommune med Korsør Energipark som omdrejningspunkt, udtaler borgmester Stén Knuth (V)

Som led i projektet har Slagelse Kommune etableret Energiklynge Storebælt, som er et erhvervssamarbejde målrettet virksomheder i cleantech-branchen.

- Vi vil alle vores kommune og Korsør det bedste. Der er ingen tvivl om, at visionen og bestræbelserne på at gøre Korsør til cleantech fyrtårn kan blive et markant tiltag i områdets erhvervsudvikling. Tingene kommer ikke af sig selv, men når vi står sammen, kan vi måske få tingene til at ske, siger gruppeformand og borgmesterkandidat for socialdemokraterne John Dyrby Paulsen.

- Vi har givet hinanden håndslag på, at vi ser fremad på trods af vores uenigheder om, hvordan projektet er kørt hidtil, så vi sammen får det her til at ske. Vi trækker alle i arbejdstøjet og baner vejen, så Korsør bliver »stedet«, hvor cleantech virksomheder kan placere sig for at udvikle og afprøve deres teknologier, siger formand Villum Christensen (LA). Han er formand for erhvervs-, plan- og miljøudvalget.

Blandt tiltagene i EnergiPark Korsør er et planlagt videnscenter for vedvarende energi, som etableres i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre interessenter inden for vedvarende energi.

