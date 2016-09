Enhedslisten vil sælge Halsskovbroen til Korsør Havn for en krone. Foto: Martin V. Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Enhedslisten vil sælge Halsskovbroen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enhedslisten vil sælge Halsskovbroen

Slagelse - 09. september 2016 kl. 10:15 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Halsskovbroen i Korsør ejes og vedligeholdes af Slagelse Kommune. Det er derfor også kommunen, der ifølge lovgivningen skal sikre den frie sejlads. Det betyder, at det er kommunen, der skal betale for at åbne og lukke broen. Denne udgift har hidtil været betalt af den selvstændige erhvervshavn Korsør Havn.

Havnen har tilbudt, at den fortsat vil sørge for broåbning indenfor normal arbejdstid. Så derfor skal kommunens skatteydere betale, når broen skal åbnes om aftenen og på helligdage. En årlig udgift skønnet til 225.000 kroner.

Landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalget besluttede på sit seneste møde, at pengene til broåbningerne skal tages fra det beløb, der er sat af til blandt andet vedligeholdelse af broer. Kun Enhedslistens Jørn Melchior Nielsen (Ø) stemte nej. Han så hellere, at Halsskovbroen blev solgt.

- Korsør Havn skal købe broen for en krone, for det er havnen, der tjener på skibene, der sejler gennem broen. Derfor skal havnen også betale for broåbninger og vedligeholdelse, siger Jørn Melchior Nielsen til Sjællandske.

Han er lovet et juridisk notat, der vil vise, om et salg af broen kan lade sig gøre. Hvis ikke et salg lader sig gøre, så mener Jørn Melchior Nielsen, at Korsør Havn må ændres til en kommunal havn.