Utætheder ved døre og vinduer er typisk noget af det, energi-tjekkene afslører. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Energitjek giver flere job Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Energitjek giver flere job

Slagelse - 12. september 2016 kl. 06:58 Af Per Vagnsø Slagelse Kommune er kommet frem til, at de energitjek, der siden foråret 2014 er udført i over 500 private boliger, har resulteret i Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Derfor fortsætter ordningen, som ellers skulle drosles ned, så boligejere stadig 2017 med kan henvende sig til SK Forsyning og bede om et gratis tjek af, hvor og hvordan der kan spares.

Det er energirådgiver Morten Tinggaard Rasmussen fra SK Forsyning, der tjekker boligerne. Han fortæller til Sjællandske, at det faktisk nu er 639 boliger, han har gennemgået sammen med ejerne. Hans konklusion er typisk, at husene mangler isolering, har utætte døre og vinduer og tit for gamle varmesystemer.

Han kan sagtens foreslå rigtig gode men også dyre løsninger, men her forsøger han at afpasse sine råd efter, hvor mange penge boligejerne er indstillet på at ofre.

- Problemet er også økonomisk, så jeg prøver at være realistisk, siger energirådgiveren.