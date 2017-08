Asfalten er kommet på den første vej ind i Energipark Korsør og Kodakhuset (tv) fra rundkørslen på Tårnborgvej, men skal erhvervsområdet hedde Energipark Korsør? Og skal vejen hedde Energivej? Det skal politikerne nu beslutte. Foto: Helge Wedel

Energipark Korsør og Energivej eller...

Slagelse - 31. august 2017 Af Helge Wedel

Hvad skal »barnet« hedde?

Det er nu op til politikerne at beslutte. De kan som resten af offentligheden konstaterer, at selve fødslen af erhvervsområdet med det nuværende navn Energipark Korsør har været noget dramatisk som følge af skandalen med brintsatsning, brintbusser og ikke mindst en meget omdiskuteret vindturbine.

Faktum er nu, at det første stykke vej ind i erhvervsområdet og op til Kodakhuset omend forsinket nu næsten er færdig. Men hvad skal vejen hedde? Og skal Energipark Korsør fortsat hedde det, som den gør i den lokalplan, der er vedtaget for området? Eller skal der et helt nyt navn til, som fjerner alle minder om brintskandalen og sætter fokus på erhverv og det halmfyrede fjernvarmeværk, som SK Forsyning skal bygge? Tidligere har området haft navne som »Korsør Erhvervspark« og »Erhvervsområde ved Tårnborgvej«.

Navnespørgsmålet drøftes første gang af politikerne i landdistrikts- teknik- og ejendomsudvalget på deres møde mandag den 4. september.

Kommunens center for teknik og miljø foreslår, at den nye adgangsvej til området tildeles vejnavnet Energivej, men gør også opmærksom på, at der pågår en dialog med Kodakhuset om muligheden for at bibeholde det nuværende vejnavn, som er Servicevej.

Direktør Poul Møller for glasværket og Kodakhuset oplyser til Sjællandske, at det naturligvis vil give færrest gener for lejerne i Kodakhuset, hvis vejnavnet ikke ændres.

- Vi overlader dog helt og holdent beslutningen om vejnavnet til politikerne, siger Poul Møller.