Endnu et stort møde vælger Korsør

Når årets »Bibliotekspolitiske topmøde« med forventelig cirka 500 deltagere næste år i 2018 finder sted i Herning, så er det næppe nogen overraskelse, da den midtjyske by er kendt for sin håndtering af store begivenheder. Men i år finder det to dage lange bibliotekstopmøde sted i Korsør torsdag den 30. og fredag den 31. marts. Det vidner om, at byen ved broen rummer en stor konferencekapacitet konkret udmøntet ved de to Comwell-hoteller. Konferencen holdes på Comwell Korsør på Ørnumvej, men er det nødvendigt, så bakker Comwell Klarskovgaard op med overnatningsmuligheder. Det oplyser hotelchef Louise Hauge Gliese fra Klarskovgaard til Sjællandske. Hun tilføjer, at også Musholm Ferie,- Sport- og Konferencecenter kan indgå som opbakning, så Korsør er i stand til at være vært ved konferencer med mange overnattende gæster. Louise Hauge Gliese er netop indtrådt i bestyrelsen for Visit Sjælland, hvor hun vil bidrage med sin viden om at tiltrække erhvervsturisme.