Endelig - sankthansbål i tørvejr

Korsør: En glad formand for »Korsør holder..sammen« Jimmi Jørgensen nød i aftes, at alle de frivilliges store arbejdsindsats for at få etableret en stor samlende fælles sankthansfest på Den Gl. Banegårdsplads i år kom til at foregår i tørvejr. Modsat uvejret i 2016.