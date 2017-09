Endelig er multihus færdigt

- Jeg er da stolt over, at det endelig er lykkedes at blive helt færdig med huset, der sikrer os arrangementer året rundt, hvilket er lidt atypisk ved en campingplads. Hertil kan vi tilbyde vores gæster »hele pakken« med både fest, underholdning og overnatning. Multihuset giver os en masse god synergi for vores forretning, forklarer Flemming Jensen. Han tilføjer, at nyt er et stort harmonikatræ med 600 deltagere til næste år. Men ellers vil der fortsat blive budt på koncerter, foredrag , underholdning og spisning i multihuset.