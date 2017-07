Se billedserie En sten kom i vejen for boringen af to nye kabeltunneller under Korsør Havn. Det har forsinket arbejdet med en måned - og koster SK Forsyning flere hundrede tusinder kroner.Foto: Helge Wedel

Én sten udløser kæmpe ekstraregning

Slagelse - 26. juli 2017
Af Mette Kjær Nielsen

Blot 20 meter fra målet måtte SK Forsyning for knap en måned siden indstille boringen til de to nye fjernvarmerør, der fremover skal løbe under Korsør Havn. Boret var stødt på en forhindring, det ikke kunne passere. Derfor var SK Forsyning nødsage til at starte forfra med boringen et nyt sted.

- Inden vi startede igen, lavede vi en række søgeboringer, og jeg kan nu fortælle, at vi er kommet igennem hele vejen og nu er i gang med at udvidde hullerne. Vi satser på at kunne trække de 80 centimeter i diameter tykke kabler igennem torsdag eller fredag i denne uge, siger anlægschef i SK Forsyning, Torben Kofoed.

Entreprenøren Østergaard blev altså nødt til at starte forfra med arbejdet under havnen, og det har sat projektet tilbage - både på tid og på pengene.

- Den maskine, vi bruger, koster 12.000 kroner i timen, så det kommer nok til at koste nogle hundrede tusinder - dog forventeligt under 500.000 kroner - at starte forfra, siger Torben Kofoed. Altså formentlig en ekstra regning på mellem 300.000 og 500.000 kroner.

Han kan først melde den endelige merudgift ud, når han får den endelige regning for etapen fra entreprenørfirmaet.

Tidsplanen for arbejdet er også røget som direkte konsekvens af omboringen.

- Vi er nok alt i alt blevet forsinket i en måned, fordi vi også ramte ind i de ansattes ferier, siger Torben Kofoed. Han tilføjer dog:

- Denne forsinkelse kommer ikke til at betyde noget i forhold til den endelige deadline. Vi skal være færdige med hele arbejdet op til det nye halmfyrede fjernvarmeværk i EnergiPark Korsør til september næste år, og vi kan påbegynde de næste etaper fra Gasværksvej til energiparken uafhængigt af gravningen under havnen, forklarer anlægschefen.

Den næste del af fjernvarmeledningsprojektet forventes at blive påbegyndt i starten af september, og anlægschefen fortæller, at man er ved at lægge sidste hånd på planerne for de forskellige etaper, som ikke vil blive gravet i »kronologisk rækkefølge«.

Anlægschefen kan også fortælle, at det alligevel ikke var en gammel spunsvæg af metal fra en gammel Halskovbro, som boret stødte på.

- Det var simpelthen for langt nede, vi stødte ind i problemer - det skete ni meter under havbunden, og det er ganske enkelt for dybt til, at det kan være andet end en stor sten, siger Torben Kofoed.

Torben Kofoed har tidligere oplyst til Sjællandske, at der i alt skal udbores cirka 225 kubikmeter svarende til 400 tons jord, der kan være på 10 lastvogne.

Budgettet for at grave de to huller under Korsør Havn var sat til fem millioner kroner, hvilket gav en meterpris på 22.222 kroner. Tilføjes en ekstraregning på eksempelvis 400.000 kroner, kommer hver af de 225 meter i stedet til at koste 24.000 kroner.