Se billedserie 21-årige Rasmus Johansen fra Slagelse blev for nylig smidt ud af Old Irish Pub i Slagelse for at være iført denne tank top. Han spørger nu, om de samme regler ikke skal gælde for både mænd og kvinder. Foto: Mette Kjær Nielsen

»En pige i en tank top ville aldrig blive smidt ud«

Slagelse - 25. januar 2017 kl. 06:52 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en god aften i byen. Den var startet med en veninde over drinks på Teatercafeen, inden turen gik videre til Old Irish Pub på Fisketorvet i Slagelse. Og her stoppede den hyggelige aften brat for 21-årige Rasmus Johansen. Han kom ganske vist ind på baren, men efter at have bestilt en drink i baren, tog han sin jakke af.

- Så kom der med det samme en dørmand hen til mig og sagde, at sådan måtte jeg ikke se ud her, fortæller Rasmus Johansen.

Det ville han helst ikke finde sig i, hvorfor han forsøgte at forklare dørmanden, det var diskrimination, fordi ingen piger ville blive smidt ud, fordi de var iført en tank top.

- En pige i en tank top ville aldrig blive smidt ud. Det tror jeg simpelthen ikke på, siger Rasmus Johansen, hvis omstridte tank top i øvrigt er af modetøjsmærket G-star Raw - og altså ikke er tiltænkt som en undertrøje.

På døren til Old Irish Pub står der ganske rigtigt, at tank tops ikke er velkomne. Rasmus Johansens kritik går derfor på, hvorfor der gælder ét sæt regler for mænd og ét for kvinder:

- Jo mindre tøj en kvinde har på, desto bedre. Det er da diskrimination, hvis jeg ikke må have en tank top på og en kvinde godt må, siger Rasmus Johansen.

Mødt med kritikken lyder der en kontant udmelding fra Old Irish Pub i Slagelse:

- En pige kan heller ikke komme herind i en tank top, siger Mike Olsen, som er bestyrer på Old Irish Pub i Slagelse.

- Reglerne er de samme for alle her, siger Mike Olsen.

Den påstand var Sjællandske ganske enkelt nødt til at efterprøve, og derfor lånte undertegnede journalist den selv samme tank top, som Rasmus Johansen var blevet smidt ud for at bære.

Fredag aften klokken 22.28 tog undertegnede derfor trøjen på og en praktikant under armen. Vi gik ind på Old Irish Pub i Slagelse, gik op i baren og bestilte den samme drink, som Rasmus Johansen havde bestilt ugen før, en såkaldt frozen strawberry daiquiri, hvorefter vi tog vores jakker af og blev stående i baren - præcis samme fremgangsmetode, som Rasmus Johansen havde gennemgået ugen forinden. Efter godt en time på Old Irish Pub konkluderede vi, at ingen havde tænkt sig at gøre noget ved vores tilstedeværelse - eller tank toppens.

Mødt med resultatet af det lille forsøg, er det Old Irish Pubs presseansvarlige, Kasper Toft Jørgensen, der vender tilbage:

- Jeg vil gerne præcisere. Vi har en dress code, og en tank top er jo helt normal påklædning for en pige. Den unge mand er blevet bedt om at dække sig til, og det ville han ikke. Det her er ikke noget vi gør for at forskelsbehandle, det er regler vi har for at skabe tryghed og en god fest på Old Irish Pub, siger Kasper Toft Jørgensen, som er presseansvarlig for hele Old Irish-kæden.