To måneder tager det 58-årige Bente Thun-Rasmussen, at håndlave en af »de underjordiske«, som nisserne også kaldes på Bornholm.

En ildsjæl af de helt specielle

- Som barn ville jeg nok være beskrevet som et såkaldt DAMP-barn, lyder analysen fra hovedpersonen i skikkelse af 58-årige Bente Thun-Rasmussen, da hun præsenterer sig selv ved den første udgave af Gertruds Garnnøgle. Hver onsdag er alle kreative velkomne til at møde op fra 10 til 13 medbringende deres håndarbejde i Sankt Gertruds Hus på kirkepladsen.

Ideen om en ugentlig nørkledag og fællesskab om håndarbejde og kreativitet er bragt til Korsør af Bente Thun-Rasmussen og straks grebet af Sankt Povls Kirke, der med Sankt Gertruds Hus har et meget centralt og velegnet sted at mødes i.

Blandt de fremmødte ved den første udgave er Birgitte Carlsen, der har en baggrund som håndarbejdslærer, hvilket udløser spontan glæde over udsigten til at der kan læres og udveksles erfaringer med strik, hækling, syning og meget andet.

- Jeg strikker mest, og så har jeg høns, forklarer Pia Knudsen om sine fritidsinteresser med den lidt dramatiske tilføjelse om, at hvis hun pludselig bliver mærkelig og vifter med den ene arm, så skal der ringes 112, for så har hun fået krampe i kranspulsåren.

Bornholmeren Bente Thun-Rasmussens præsentation af sig selv tager næsten pusten for alle. Uddannet sygehjælper på Rønne Sygehus, boet 24 år i Aarhus, elitegymnast, med i spejderbevægelsen, boet hos dansk nonne i Jerusalem, arbejdet på sygehus i Gaza-striben, fraskilt to gange og alene med sine fem børn i 13 år, hvor hun flyttede tilbage til Bornholm, gift igen for »lykkens gang« for et par år siden. Har søn i lærer på Korsør Produktionshøjskole.