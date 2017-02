Se billedserie Fire politikere deltog i den afsluttende debat i Vestsjællandscentret. Fra venstre: Morten Dahlin (V), Birgitte Klintskov Jerkel (K) Tom Block Larsen (S) og Villum Christensen (LA). Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: En hel uge i ansvarets tegn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En hel uge i ansvarets tegn

Slagelse - 20. februar 2017 kl. 07:00 Af Tekst og foto: Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er Lederne i Vestsjælland, der i en hel uge har været ansvarlige for at sætte emnet »ansvar« på dagsordenen - og lørdag eftermiddag var det så tid til at reflektere lidt over de mange emner og problemstillinger, der blev debatteret i ugens løb.

Fire politikere var samlet til en timelang debat, hvor enigheden blandt de fire var påfaldende. På den anden side er det vel også svært at være uenig i, at vi alle har et ansvar - ikke mindst over for os selv.

Tonen og stemningen var jovial, og der var også plads til smil og sjove bemærkninger.

For eksempel da den unge venstreløve og folketingskandidat Morten Dahlin snakkede om danskhed og ansvaret for integration via de mange små foreninger:

- Er der noget mere dansk end en forening og en generalforsamling? Jeg blev jo selv til på den måde, da mine forældre i sin tid mødtes i en idrætsforening, fortalte han.

Emnet kom på banen, da snakken gik om, hvem der egentlig har ansvaret for god integration:

- Det er vigtigt, at kommunen ikke lægger ansvaret for god integration over på de frivillige ledere i idrætsforeningerne og tænker: »Fint, det klarer de, så behøver vi ikke gøre mere«. Det er kommunens ansvar at sørge for rammerne, men det skal ikke være de enkelte lederes ansvar også at klare integrationen, fastslog Morten Dahlin.

Villum Christensen (LA) talte blandt andet om mediernes ansvar og markante rolle i at sætte en politisk dagsorden - noget, som ifølge Villum tit bliver letbenet og unuanceret:

- Jeg bliver ofte ringet op af en journalist klokken seks om morgenen og bedt om en kommentar til dette eller hint. Tit er der ikke tid til at sætte sig ordentlig ind i sagerne, men hvis man ikke svarer, så går journalisten bare videre til den næste ordfører. Og sådan kan en historie lige pludselig få sit eget liv, selv om der ikke altid er lige meget substans i den, mente han.

Her kunne Sjællandskes udsendte ånde lettet op, da den lokale presse yderst sjældent er vågen så tidligt.

Da det hele var slut, tog Sjællandske en snak med Villy Jørgensen, som er afdelingsformand for Lederne i Vestsjælland, som står bag arrangementet, og bad ham opsummere ugen:

- Tanken var, at Ledernes rolle skulle blive lidt mere synlig. Selv om vi har 113.000 medlemmer på landsplan, så er vi måske ikke så synlige i det daglige. Derfor tænkte vi, at det kunne være godt at komme ud i hverdagen og få nye kontakter og input, fortæller han.

Slagelse var den første by - nu går turen videre til Fredericia og senere til andre byer i landet med det samme setup.