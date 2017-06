Se billedserie Yasmin Lampe og Tobias Sørensen havde det bare dejligt sammen til lyden af Sunshine Band. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

En festival med mest sodavand

Slagelse - 01. juni 2017

Da Mek Pek havde introduceret Sunshine Band, indledte det lokale, livsglade band med kendingsmelodien opkaldt efter bandet, og straks var der gang i dansen og luftguitaren foran scenen ved 31. udgave af Sjællandsfestivalen i Slagelse.

Festivalen for handicappede adskiller sig på ét punkt fra de fleste andre festivaler: Et vue ud over pladsen mellem træerne afslører, at der bliver drukket langt mere sodavand end øl. Ellers er opskriften den samme: Musik, hygge, samvær.

- Det er det hele, fortalte Charlotte Zachariasen og Palle Bay fra Slagelse, der var på plads i campingstole til højre for scenen. Han var med for tredje gang og hun for fjerde gang.

Palle så mest hen til koncerterne med Burgan G og Infernal, men Gulddreng og Birthe Kjær er nu heller ikke at foragte.

Sunshine Band sluttede deres koncert med bandets vindermelodi fra Handicap Melodi Grandprix sidste år, »Vi har vores drømme«. Forinden havde bandet givet et nummer, der har noget med deres - og alle de øvrige festivaldeltageres - liv at gøre: »Jeg er voksen men bliver behandlet som et barn«.

Køen til grillpølserne er ved at være så lang, at man skal stille sig op i den, længe før man er sulten. Solen er fremme, og festivalen er kun lige begyndt og det med omkring 3200 deltagere.

- Vi har haft et langt bedre forsalg end tidligere år, fordi der blev udsolgt sidste år. Derfor har mange villet sikre sig billet på forhånd denne gang, fortalte en af drivkræfterne bag festivalen gennem mange år, Lars Ravn fra Vasac Odsherred.