Emma kom igennem Gyldendals nåleøje

Forlaget Gyldendal får årligt indsendt cirka 1500 roman-manuskripter, men blot under en håndfuld af disse forfatterspire udvælges til at debutere og blive udgivet på forlaget. Emma Elisabeth Nielsen kom gennem nåleøjet første gang. Men hvorfor?

Aalborg er hendes føde- og opvækstby. Her besluttede hun som ni-årig, at hun ville være forfatter. Året efter oplevede hun som den største af tre søskende sine forældres meget hårde skilsmisse. Som 11-årig skrev hun sin første roman.

- Jeg er jo ret perfektionistisk, så da jeg hørte en forfatter fortælle, at man skal regne med, at det tager cirka syv år at blive forfatter, så gik jeg i gang med at skrive som 11-årig. For så ville jeg jo være forfatter som 18-årig, hvor jeg så ikke skulle bekymre mig om at tage en uddannelse, siger en smilende Emma Elisabeth Nielsen.