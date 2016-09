Emma Holten fortalte eleverne, at det største problem er, at hun er blevet frataget retten til selv at bestemme. Privatfoto

Emma Holten til elever: Tag ansvar

For Emma Holten har der været meget fokus på hendes nøgenhed, og hun bliver stadig konfronteret med de gamle billeder. Selv mener hun ikke, at nøgenheden er det største problem i hævnporno, som hun kalder »porno uden samtykke«. For Holten er det største problem, at hun er blevet frataget sin ret til selv at bestemme, hvad der ligger på internettet om hende selv, og at rigtig mange mennesker havde behov for at kommentere og skrive en masse dårlige ting om hende.