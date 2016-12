Artiklen: Emilie var udsat for forbrydelse

Emilie var udsat for forbrydelse

Søndag aften klokken 18.53 bekræftede Midt- og Vestsjællands Politi, at de havde fundet liget af Emilie Meng, som forsvandt den 10. juli. Hun blev fundet den 24. december klokken 15.39 om eftermiddagen i en sø ved Regnemarks Bakke i Borup - men først i løbet af søndagen blev det fastslået med 100 procents sikkerhed, at det altså var den forsvundne Emile Meng.

- Vi kan konstatere, at Emile Meng har været udsat for en forbrydelse, sagde efterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen, dog uden at ville gå i detaljer.

Samtidig opfordrede politiet til at offentligheden - og i særdeleshed pressen - nu vil udvise "anstændighed" overfor Emilie Mengs familie, som nu har fået den værst tænkelige nyhed.

Det blev oplyst, at det var en hundelufter, der fandt liget af Emilie Meng lørdag eftermiddag og straks tilkaldte politiet.

Liget har ligget i vandet i lang tid, men alligevel kunne politiet altså fastslå, at Emilie har været ude for en forbrydelse.

Teorien er, at Emilie blev bragt til stedet - enten på samme dag, hun forsvandet (10. juli) eller i dagene efter.

Derfor er politiet også meget opsatte på at høre fra beboere i området, som eventuelt kan huske at have set noget usædvanligt i dagene omkring den 10. juli.

- Vi er interesserede i at høre fra alle, som kan fortælle noget, sagde politifolkene og opfordrer til at ringe til 114, hvis man mener at kunne bidrag med informationer.

Politiet vil nu bruge det omfattende kortlægningsmateriale, som allerede er blevet lavet og kombinere det med de nye oplysninger fra det nye findested.

- Vi vil nu sætte alle resurser ind på at kortlægge, hvad der præcis er sket, således at den gerningsmand, som er ansvarlig for denne modbydelige forbrydelse, bliver stillet til ansvar, sagde Kim Kliver på pressemødet, som varede i 25 minutter.