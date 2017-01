Dusøren, som blev indsamlet i forbindelse med Emilie Mengs forsvinden, skal hverken gives til vedkommende, som fandt liget af Emilie Meng, eller familien. Det fortæller et familiemedlem i et opslag på Facebook.

Emilie-sag: Dusør skal gives væk

Det fortæller et familiemedlem, Robin Witzner, på Facebook-siden »Til Minde om Emilie Meng«. Han uddyber, at også familien allerede for længe siden takkede nej i forhold til at modtage pengene, og at det standpunkt står ved magt.