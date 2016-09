Emilie-eftersøgning i gang

Søndag formiddag gik den store eftersøgning efter forsvundne Emilie Meng i gang i Korsør. Over 100 lod sig skrive ind som deltagere i eftersøgningen, der er arrangeret af Forsvundne Personer. Hertil skal lægges over 30 ryttere samt 15 dykkere fra Københavns Brandvæsen.

I alt op i mod 60 dykkere gennemsøger nu Korsør Havn, fiskerihavnen, Korsør Nor inklusiv bådeforeningerne Lilleø og Magleø, Halsskov Havn, søen ved Halsskov Rev samt Storebæltskysten blandt andet ud for Svenstrup.

En rørt Sofie Sønderup fra Forsvundne Personer takkede de mange fremmødte, da der blev givet briefing klokken 10 i Havnearkaderne efter fælles morgenmad. Sofie Sønderup understregede, at Emilie Mengs familie er utrolig taknemmelige over den store indsats, som de mange frivillige yder i bestræbelserne på at skabe vished om den i dag 18-årige piges skæbne. Der blev fremlagt billeder for deltagerne i eftersøgningen af de genstande, som Emilie havde med sig, da hun søndag den 10. juli klokken 04.00 om morgenen ankom til Korsør Station, hvorfra hun valgte at gå hjem alene til fods. Siden har der ikke været et eneste spor efter hende.