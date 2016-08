Emilie-eftersøgning: Politi undersøger dam

- Der kommer hele tiden gode råd og tips til eftersøgningen via de digitale platforme, og det takker vi for. For nuværende kan vi sige, at vi er ved at undersøge en lille dam, der ligger i området. Gennemsøgningen går efter planen. Hunde og betjente afsøger hver enkelt kolonihavehus og de tilhørende grunde. Vi fortsætter afsøgningen onsdag eftermiddag og i morgen, torsdag, som planlagt, siger Søren Ravn-Nielsen.

Politiet har fået assistance fra Beredskabsstyrelsen, som klokken 10.30 ankom i to biler. Folkene fra beredskabsstyrelsen havde skovle, presenninger og trillebøre med sig.

Hele kolonihaveområdet, som omfatter de fire haveforeninger mellem Korsør Station og Vestmotorvejen er afspærret. Kun beboere og personer med ærinde i området, får lov til at slippe igennem afspærringen.

Emilie Meng er 17 år og forsvandt en tidlig morgen i juli. Ved fire-tiden søndag morgen den 10. juli blev hun set ved Korsør Station.

Efter en bytur i Slagelse tog hun på stationen afsked med to veninder. Derefter gik hun ad en sti nær kolonihaverne.