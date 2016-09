Se billedserie 15 dykkere fra Københavns Brandvæsen var blandt de næsten 150 frivillige, der deltog i søndagens store eftersøgning. De oplyste til Sjællandske, at der er en god bund i Korsør og langt mindre skrammel end i København. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Emilie-eftersøgning: Luk øjnene og svøm væk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Emilie-eftersøgning: Luk øjnene og svøm væk

Slagelse - 19. september 2016 kl. 06:26 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De godt 60 frivillige dykkere inklusiv 15 mand fra Københavns Brandvæsen fik en kontant briefing ved søndagens store eftersøgning efter Emilie Meng eller genstande fra hende. En eftersøgning arrangeret af Forsvundne Personer, hvorfra en rørt Sofie Sønderup understregede, at Emilie Mengs familie er utrolig taknemmelige over den store indsats, som de mange frivillige yder i bestræbelserne på at skabe vished om den i dag 18-årige piges skæbne.

Billeder af genstande magen til dem, som Emilie Meng medbragte søndag den 10. juli, blev vist frem. Det drejede sig om en iPhone 5, et etui til telefonen, ørepropper, oplader og to mindre tasker.

Det var den tidligere dykker Thomas Smilov, der briefede dykkerne.

- Finder I nogle af disse genstande, markerer I stedet og tager dem med op. Finder I det, vi også søger efter, lukker I øjnene, skynder jer væk og markerer stedet, sagde Thomas Smilov, inden han gik i gang med at fordele de mange dykkere på både og steder, der skal gennemsøges.

Søndagens dykker-eftersøgning omfattede et meget stort område. Der blev søgt i Korsør Havn, fiskerihavnen, Korsør Nor inklusiv bådeforeningerne Lilleø og Magleø, Halsskov Havn, søen ved Halsskov Rev samt Storebæltskysten blandt andet ud for Svenstrup.

Foruden dykkere deltog et stort antal fodfolk og over 30 ryttere. Hestene gennemred Korsør Lystskov, Klarskoven samt området syd for skoven og ned mod Egerup Strand.

En del af fodfolket gennemsøgte med hunde også Basta-grunden med den udbrændte fabrik. En brand der brød ud samme dag søndag den 10. juli om eftermiddagen, hvor Emilie Meng forsvandt tidligt om morgenen ved Korsør Station.

Sofie Sønderup fortalte søndag sidst på eftermiddagen til Sjællandske, at hun da bestemt ikke kan udelukke, at der kommer nye eftersøgningen, for hverken Emilie eller spor efter hende var fundet ved søndagens store indsats.

relaterede artikler

Natteravne cykler på Emilies rute 17. september 2016 kl. 10:24

Ingen spor efter Emilie i depot 16. september 2016 kl. 19:02