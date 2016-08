Det er her på stien cirka 200 meter fra Korsør Station, at hunde har markeret et fund, som tilkaldte arkæologer fra Moesgaard Museum skal undersøge. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Emilie-eftersøgning: Arkæologer tilkaldt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Emilie-eftersøgning: Arkæologer tilkaldt

Slagelse - 01. september 2016 kl. 05:57 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politi med hunde og med bistand fra Beredskabsstyrelsen fortsætter i dag torsdag den store og meget grundige eftersøgning i et område med kolonihaver tæt på Korsør Station. Eftersøgningen omfatter gså den jordsti, der forbinder stationen med Motalavej. Cirka 200 meter nede af stien markerede politihunde allerede midt på formiddagen onsdag i nogle buske ved siden af stien et fund, som er vurderet så interessant, at politiet valgte at tilkalde to arkæologer fra Moesgaard Museum, der er et specialmuseum for arkæologi og etnografi i Højbjerg ved Aarhus.

Arkæologerne nåede frem til Korsør Station onsdag ved 15-tiden, hvor et større politiopbud inklusiv en arbejdsvogn til politiets teknikere var at se lige over for den station, hvor Emilie Meng sidst er set i live søndag den 10. juli.

Sjællandskes udsendte fik kort lejlighed til at tale med den ene af de to arkæologer, inden de omklædte forsvandt ind i politiets teknikervogn og efterfølgende ned ad stien med små skeer i lommerne. Vedkommende forklarede til Sjællandske, at de ofte hjalp politiet med deres kunnen, som især handler om, at de kan grave, uden at ødelægge spor eller genstande.

Politikommissær og efterforskningsleder Søren Ravn Nielsen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi bekræfter, at hunde har markeret fund forskellige steder, som nu undersøges nærmere.

- Vi er meget grundige. Derfor tager en sådan metodisk efterforskning lang tid, siger Søren Ravn Nielsen, der ikke vil kommentere nærmere på, om der konkret er fundet noget, der kan sættes i forbindelse med Emilie Mengs forsvinden.

relaterede artikler

Emilie-eftersøgning: Politi undersøger dam 31. august 2016 kl. 11:48