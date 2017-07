Der blev tændt lys for Emilie Meng, og netop lyset var også et af omdrejningspunkterne i sognepræst Anna Helleberg Kluges mindeprædiken, som kan læses her Foto: Morten Bøgh/Scanpix

Emilie blev mindet ved gudstjeneste

Det er et år siden, vi mistede Emilie og blev tvunget til at revidere vores forståelse af verden og altings sammenhæng. Noget vigtigt og smukt blev taget fra os i den tidlige søndag morgen, og verden holdt vejret af skræk og sorg. Det var som om tiden gik i stå.

Tiden gik, men uden os. Nu er der gået et år, men vi er stadig fyldt af de samme spørgsmål, den samme rædsel, den samme sorg, men også og helt grundlæggende af den samme kærlighed. Den kærlighed vi troede, vi havde mistet, da vi troede, at tiden gik i stå den søndag morgen. Men tiden gik, og kærligheden døde ikke. Den knytter os fortsat til Emilie, til de mange fine ting hun stod for, og til livet vi deler med hinanden med dets blanding af ondt og godt.

Nogle gange mærker vi den som et savn, der gør ondt, men den kan også vise sig i et dejligt øjeblik, hvor glæden tager over. Hverken tårer eller latter får os til at glemme Emilie, tværtimod vil hun være med i det hele. Hun er stadig en del af sin familie og sine venners liv, intet kan skille jer fra hinanden, ligesom ingen eller intet kan skille hende eller os fra Guds kærlighed. I den er vi forbundet. I evighed.