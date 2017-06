Artiklen: Ekspert: Det tager ikke et år at undersøge overvågningsbilleder

Ekspert: Det tager ikke et år at undersøge overvågningsbilleder

Ekspert i videoovervågning og professor ved Aalborg Universitet, Thomas B. Moeslund, undrer sig at det skulle tage et helt år at køre videoovervågningsmaterial fra Emilie Meng sagen igennem et computerprogram, skriver tveast.dk.

Programmerne som bruges i denne forbindelse skal finde objekter som nummerplader eller ansigter, men denne proces vil næppe tage et helt år, ifølge Thomas B. Moeslund.

Ifølge de seneste spor fra overvågningsbillederne fra stationen i Korsør, hvor Emilie Meng sidst blev set i live den 10. juli 2016, viser videoen en lys personbil, som med stor sandsynlighed er en Hyundai i30 eller lignende.