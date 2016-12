Eksborgmestre: Centralisering har taget overhånd

I Slagelse-området opstod den nye Slagelse Kommune som en sammenlægning af Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj kommuner. Men har det været et gode eller et onde?

Det har Sjællandske søgt at afklare via en snak med de fire borgmestre, der stod i spidsen for de fire sammenlagte kommuner for 10 år siden. Tre af dem er ret enige om, at den centralisering af magt og institutioner, der er fulgt med reformen, har taget overhånd.