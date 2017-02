DF?erne præsenterede i november et foreløbigt hold til kommunalvalget med den nye leder Ann Sibbern i spidsen. På billedet ses hun på sin plads i byrådssalen omgivet af byrådskollegerne Frederik Pedersen og Henrik Brodersen, der begge genopstiller. Bag dem yderst til venstre Kim Rasmussen, der altså har trukket sig, Søren Hald Christensen, Slagelse, Søren Lund Hansen, Vemmelev, og Jess Haupt, Korsør. Udover disse stiller også Kirsten Devantier, Korsør, op. Foto: Arne Svendsen

Eks-kommunaldirektør trak sig efter nederlag i DF

Slagelse - 01. februar 2017 kl. 07:52 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kim Rasmussen, tidligere kommunaldirektør i Skælskør Kommune og indtil sidste år centerchef i Slagelse Kommune, blev i november præsenteret som kandidat for Dansk Folkeparti ved efterårets kommunalvalg.

Til forbløffelse for en del, idet han ved seneste valg stillede op på Venstres liste.

Men kandidaturet holdt da heller ikke længe. Da Dansk Folkeparti forleden holdt opstillingsmøde med 51 deltagere i Korsør, endte mødet med at Kim Rasmussen trak sig som kandidat. Det skete efter at han havde tabt en afstemning om opstillingsformen.

Her har Dansk Folkeparti i mange år kørt med partiliste, som formand Frederik Pedersen især har været fortaler for. Ved partiliste beslutter opstillingsmødet, at det er de øverst placerede, der skal ind.

Men i år valgte et flertal på 29 mod 22 at stemme for sideordnet opstilling, hvor de personlige stemmer er afgørende. Og det fik Kim Rasmussen til at trække sig.

Kim Rasmussen trak sig, fordi han mente, at han ikke ville være kendt nok til at komme ind, hvis der blev tale om sideordnet opstilling, fortæller Frederik Pedersen.

Kim Rasmussen bekræfter dette.

- Jeg gik ind for partiliste, fordi det ville betyde, at der var sikkerhed for at blive valgt. Hvilket ville betyde, at der blev ro til at jeg og andre i samme situation kunne få tid til at forberede den politik, som vi vil føre. Da det blev nedstemt, måtte jeg tage konsekvensen og trække mig, siger Kim Rasmussen, der kort efter forlod mødet og tirsdag oplyste til Sjællandske, at han efterfølgende har trukket sig som bestyrelsesmedlem og meldt sig helt ud af partiet.

Også bestyrelsesmedlem Peter Kiralyfalvy, Slagelse, trak sig som kandidat, men han oplyser, at det var af helbredsmæssige grunde.

Og ifølge Peter Kiralyfalvy var der en bestemt grund til, at der pludselig var flertal for en ny opstillingsform.

- Der var nemlig stor vrede over, at Kim Rasmussen havde fået udleveret lister over medlemmer i Skælskør, som han efterfølgende har sendt materiale ud til. Jeg gjorde opmærksom på, at det var på kant med persondata-loven, og det fik folk til at reagere, siger Peter Kiralyfalvy.

Kim Rasmussen har ikke nogen kommentar til den sag, og det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Frederik Pedersen.