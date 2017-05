Eks-borgmester forlader Venstre i protest mod V-borgmester

Tidligere Slagelse-borgmester Jens Jørgensen (V) har mistet tilliden til sin hidtidige partifælle, borgmester Stén Knuth, og bliver løsgænger i byrådet.

Slagelse - 11. maj 2017 kl. 08:32 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har fuldstændig mistet tilliden til, at Sten Knuth kan lede vores kommune på en måde, der bygger på ordentlighed, respekt og det brede samarbejde. Derfor har jeg udmeldt mig af Venstre.

Det skriver tidligere Slagelse-borgmester og nuværende byrådsmedlem for Venstre, Jens Jørgensen, i en meddelelse til Sjællandske. Her meddeler han også, at han vil fortsætte som løsgænger i perioden ud.

Jens Jørgensen begrunder sin handling med, at han er utilfreds med den måde borgmester Stén Knuth agerer på. Blandt andet i forhold til politiske modstandere.

- Politik er meninger, holdninger og argumenter. Der er ingen facitliste. Men god og klog politik forudsætter en respekt for modpartens synspunkter.

Når borgmesteren så alligevel om nogle byrådsmedlemmer siger, at »de vil smadre kommunen« og kalder dem »banditter«, når de peger på relevante problemer og ønsker at medvirke til løsningen, så er det alene borgmesterens ansvar, at det brede samarbejde ikke etableres. Borgmesteren udviser netop ikke ordentlighed, som han ellers gerne vil give indtryk af, skriver Jens Jørgensen, der var konservativ borgmester i Slagelse fra 1994-98 og i en årrække desuden konservativt folketingsmedlem.

Jens Jørgensen kritiserer også Stén Knuths styring af kommunens økonomi.

- Der er ikke styr på økonomien i Slagelse Kommune. Udsættelse af anlægsprojekter og pludselige fyringer blandt medarbejdere er konsekvenser af dette manglende overblik. Kassebeholdningen nærmer sig nu et niveau, hvor der ikke længere er råderum for større projekter, hvorfor kommunen reelt er handlingslammet. Og her godt fire måneder inde i det nye budgetår skal der igen strammes op økonomisk med hovsa-løsninger, der blot skubber problemerne ud til efter byrådsvalget i november, skriver Jørgensen.

Han mener også borgmesteren handlede forkert i forbindelse med budgetforhandlingerne sidste år, hvor Socialdemokratiet kom til at stå udenfor.

- I 2015 indgik hele byrådet et toårigt budgetforlig. I 2016 skulle det justeres. Her burde borgmesteren forhandle, indtil der blandt forligspartnerne var enighed, men det skete ikke til ugunst for tillid og fremtidigt samarbejde, skriver Jens Jørgensen.

Borgmester Stén Knuth har ingen kommentarer til sagen.