Eks-borgmester: - Slagelse kan snart komme under administration

04. marts 2017 Af Arne Svendsen

- Jeg tror aldrig, at Slagelse Kommune har været i en så kritisk situation økonomisk som nu. Kassebeholdningen er ikke kun ved at være tom, den er også på vej til at blive negativ. Inden valget til efteråret risikerer kommunen at blive sat under administration.

Sådan lød den dystre forudsigelse fra Steen Bach Nielsen, borgmester i Slagelse fra 1986-94 og siden i en årrække regionsrådsformand, ved den socialdemokratiske generalforsamling i Slagelse partiafdeling, der blev holdt hos Dansk Metal på Kongstedvej.

Hans kommentar kom i kølvandet på borgmesterkandidat John Dyrby Paulsens beretning om byrådsarbejdet, hvor der fra socialdemokraternes tide ofte råbes vagt i gevær overfor den faldende kassebeholdning.

- Regnskabet for 2016 bliver en gyser, og det vil også blive en gyser at lægge budget for 2017, sagde Dyrby Paulsen.

I beretningen fra formand Anne Knudsen hed det, at kommunens økonomifolk forventer, at der i 2016 vil være et dræn i den kommunale kasse på 152 millioner kroner.

- Det betyder, at der med udgangen af de tre kalenderår Stén Knuth nu har haft ansvaret for kommunekassen, vil være trukket hele 330 millioner kroner ud. Det er voldsomt, og den negative udvikling ser ud til at fortsætte i 2017, sagde Anne Knudsen.

- Ledelsen i kommunen magter ikke opgaven. Det vil være en katastrofe at genvælge Stén Knuth, sagde Steen Bach Nielsen.

Sjællandske har forelagt udtalelserne for borgmester Stén Knuth, men han er ikke vendt tilbage med en kommentar.