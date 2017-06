Ejer sætter beværtning til salg: Vil hellige sig The Upper Hill

- Planen er, at konceptet skal fortsætte uændret. At stedet sættes til salg, skyldes ikke økonomi eller noget lignende, men ren og skær det faktum, at det er alt for ressourcekrævende for mig at skulle være flere steder, siger Michael Dall, der er direktør for selskabet bag The Upper Hill.