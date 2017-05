Ejer af øjebæ tvinges til nedrivning

Ejeren af Sericol-bygningerne i Løvegade 67 i Slagelse har blæst på stribevis af påbud og har ikke rørt en finger, selv om Slagelse Kommune har påbudt ham at spærre af. Derfor risikerer sagesløse borgere stadig at få diverse genstande i hovedet, hvis de bevæger sig ind på adressen.

- Det har været livsfarligt at gå rundt derinde, og det er kun blevet værre. Mursten er faldet ind til naboen, og det er et forfærdeligt syn. Nu lægger vi et pres, siger Villum Christensen (LA), formand for erhvervs-, plan- og miljøudvalget, til avisen og roser kommunen, herunder sine politiske kolleger, for nu at sætte tommelskruerne på.