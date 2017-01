Se billedserie Ejeren af Sericol-bygningerne i Løvegade har ikke rørt en finger, siden han i efteråret fik sit andet påbud. Nu har kommunen afspærret for hans regning. Borgmester Stén Knuth (V) håber, at ejeren af den tidligere skiltefabrik snart får gang i noget udvikling af ejendommen. Kommunen har ingen planer om at købe grunden.

Send til din ven. X Artiklen: Ejer af øjebæ blæser på påbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ejer af øjebæ blæser på påbud

Slagelse - 26. januar 2017 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har øjensynligt kun konsekvenser for pengepungen, hvis du blæser på et påbud fra kommunen. Det ved ejeren af de forfaldne Sericol-bygninger i Løvegade 67 i Slagelse, som ikke har rørt en finger på adressen, efter han i efteråret 2016 fik sit andet påbud af Slagelse Kommune.

Dengang lød det, at han skulle afspærre ejendommen, så ikke sagesløse borgere kom til skade, hvis de gik ind på grunden. Den jyske ejer, Åsted Ejendomme, som heller ikke i denne ombæring er vendt tilbage på Sjællandskes henvendelse, har dog ikke efterkommet kravet fra kommunen, selv om påbuddet indbefattede en ellers streng ordre om at bringe forholdene i orden.

- Han har fået påbud om at afspærre, så der ikke er nogen, der forvilder sig ind på ejendommen, men det gør han altså ikke. Så det har kommunen nu gjort for hans regning, siger Jens Bendix, afdelingsleder i Center for Teknik og Miljø.

At kommunen nu har gjort, hvad egentlig ejeren burde have sørget for, betyder, at ejendommen er, som den skal være - nemlig afspærret. Og med den status in mente kan grunden reelt ligge så længe, som nu ejeren ønsker.

Ifølge Jesper Ole Jensen, seniorforsker og Ph.d. ved Statens Byggeforskningsinstitut, er der ikke noget at gøre, selv om særligt borgmester Stén Knuth (V) ønsker, at der sker noget på grunden.

- Hvis kommunen vil rive bygningerne ned, så skal ejeren have erstatning, siger han.

Ifølge borgmester Stén Knuth er et bud på ejendommen ikke lige noget, der er på tapetet. Grunden er ganske enkelt for dyr først at købe og derefter rydde.

- Men vi vil presse på, hvor vi kan, og vil bruge alle kneb, vi har. Vi har et par af de grunde, også den tidligere folkehøjskole i Skælskør, som vi ønsker at komme af med, påpeger borgmesteren.

relaterede artikler

Efter to påbud: Øjebæ bliver liggende 31. august 2016 kl. 06:00

Påbud på vej til ejer af øjebæ: Riv din bygning ned 24. august 2016 kl. 06:00