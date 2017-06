Møllebakken 15 er et skridt nærmere mod at indgå i sammenhæng med højskolegrunden. Arkivfoto

Ejer af højskolegrund positiv overfor samlet projekt på Møllebakken

Slagelse - 10. juni 2017 kl. 07:03 Af Mathilde Donslund Malling Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er positive miner fra flere kanter, efter at kommunalforvaltningen har været i dialog med ejeren af den gamle Skælskør Folkehøjskole, Søren Jansen, angående planerne for et samlet projekt mellem højskolegrunden og nabogrunden Møllebakken 15.

Ejeren ser positivt på denne idé, hvorimod der før har været uenigheder om højskolens fremtid.

- Jeg er mere optimistisk end tidligere, lyder det fra Villum Christensen (LA), formand for erhvervs-, plan- og miljøudvalget, der også nævner, at det er »bedre tider« rent økonomisk på boligfronten, end det var for få år tilbage.

- Det har været en lang føljeton, men det vigtige er at vide, hvad borgerne vil have, samt at ejeren er indforstået, siger Villum Christensen.

I den forbindelse har der i år været borgermøde, hvilket viste opbakning til et sammenhængende boligområde på Møllebakken.

Den grundlæggende idé er nu, at både Møllebakken 15 og højskolegrunden skal huse boliger, men forslaget om at skabe parcelhuse er ude af billedet.

Kommunen har nu fremlagt en række centrale principper, som man vil arbejde efter som en del af visionen for begge grunde.

Dette handler eksempelvis om, at bolig og natur skal smelte mest muligt sammen, samt at højskolens arkitektur skal fungere som inspirationen til nye bygninger.

Nu skal forvaltningen i gang med at forberede en konkret plan, før der tages videre skridt hen mod en samlet realisering af området på Møllebakken.