Det er ikke ligetil at få revet Sericol-bygningerne på Løvegade i Slagelse ned. Byrådet har netop besluttet at sende ejeren endnu et påbud, fordi han ikke har efterlevet det sidste, han fik. Først næste gang kan kommunen kræve en nedrivning. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Efter to påbud: Øjebæ bliver liggende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter to påbud: Øjebæ bliver liggende

Slagelse - 31. august 2016 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig ønsker politikere ligesom flere naboer Sericol-bygningerne på Løvegade i Slagelse revet ned. Det kræver dog et dyk i kommunekassen, da skatteyderne så kommer til at betale for gravkoen.

Af den grund nøjes man foreløbigt med - for anden gang vel at mærke - at sende et påbud til den jyske ejer af bygningerne, Åsted Ejendomme. Det besluttede byrådet forleden.

Påbuddet går på, at ejeren hurtigst muligt skal få spærret af, så ikke en sagesløs besøgende på grunden en dag bliver ramt i hovedet af rester fra de adskillige brande, som Sericol-bygningerne nok mest har været kendt for, siden skiltefabrikken lukkede for omtrent 15 år siden.

- Dette er en måde at presse ejeren på. Han har ikke fulgt det tidligere påbud, han fik, så nu giver vi ham endnu et. Næste gang kan vi kræve, at han river bygningerne ned, fortæller borgmester Stén Knuth til Sjællandske.

Hvis en nedrivning skulle komme på tale nu, ville det være kommunen, som skulle betale.

- Og det er for meget at bruge skatteydernes penge på. Jeg går ud fra, at ejeren får spærret af og efterlever påbuddet. Næste gang bliver det et krav om en nedrivning for ejerens egen regning, fortsætter Stén Knuth.