10 sommerhuse i grundejerforeningen Kobæk Sønderstrand blev sidste uge oversvømmet, men sommerhuset her, tilhørende Poul og Ruth Bek-Pedersen, slap for vand.

Efter stormflod: Oversvømmelser skal blive fortid

Slagelse - 14. januar 2017 kl. 12:29 Af Tekst og foto: Mathilde Donslund Malling Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man må fra kommunens side tage ansvar for, at Kobæk Strand stadig i risiko for oversvømmelser efter sidste uges stormflod.

Læs også: Druknede sommerhuse får ikke erstatning

Det er holdningen hos byrådsmedlem Ole Drost (V), der har sendt spørgsmål til både kommunens beredskab og Center for Teknik og Miljø angående stormflodshåndtering. Det skriver Sjællandske.

- Vi skal hjælpe med at sikre Kobæk Sønderstrand, siger han.

Blandt andet undrer det byrådsmedlemmet, at Kobæk Strand ikke fik den fornødne hjælp under førnævnte stormflod sammenlignet med andre steder.

Hos det lokale beredskab siger man, at der eksempelvis blev tildelt et bestemt antal water-tubes fra Beredskabsstyrelsen, som gik til de steder, der havde mest brug for det.

- Nu er vi ved at lave en samlet evaluering på, hvordan stormfloden blev håndteret i kommunen, siger viceberedskabschef Michael Djervad.

Hos sommerhusejerne i grundejerforeningen Kobæk Sønderstrand har vandet på nuværende tidspunkt trukket sig tilbage.

Selv om det fra Kystdirektoratet lyder, at den nærmeste vandstandsmåling under stormfloden, hvilket blev målt i Korsør, ikke endte som 20-års-hændelse, vil man prøve hos foreningen at bevise, hvor høj vandstanden har været i Kobæk Strand med det formål at få erstatning.

- Det er ærgerligt, at vi bærer bevisbyrden, men vi har fået hjælp udefra til at kunne skaffe sikre tal, siger foreningsformand Klaus Lawaetz.