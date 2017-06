Gå til politiet, hvis du har oplysninger, der kan lede til gerningsmændene, lyder budskabet fra FOB-direktør Flemming Stenhøj Andersen. Mange frygter dog for følgerne. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Efter påsatte brande: Beboere frygter for repressalier ved at gå til politiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter påsatte brande: Beboere frygter for repressalier ved at gå til politiet

Slagelse - 23. juni 2017 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Kierulffsvej i Slagelse, kendt som Nordbyen og Ringparken, var der onsdag et køretøj i lys lue, og til Sjællandske fortæller flere beboere, at det er en frustrerende situation at være vidne til.

- Jeg er vred over den mangel på respekt, disse vandaler har for andre mennesker og andres ejendele. Mange herude er oprørte, fortæller en beboer på netop Kierulffsvej, som onsdag aften kunne se meterhøje flammer gribe fat om en bil. Endnu engang.

- Men jeg tror ikke, at du får mange i tale herude - af frygt for, hvad disse, undskyld udtrykket, idioter ellers kan finde på. Jeg selv ved ikke andet, end at jeg er træt af den ballade, der er herude, fortæller beboeren, hvis navn er kendt af Sjællandske, men her optræder anonymt.

Også hos boligselskabet FOB mærkes den helt igennem uholdbare situation. Det siger direktør Flemming Stenhøj Andersen.

- Det er en enormt frustrerende situation, siger direktøren, som tilføjer, at politiet får tilsendt overvågningsbilleder og i hvert fald har dem at gå ud fra, hvis gerningsmændene menes at være bosiddende i Ringparken.

- Det er nogle kedelige typer, og det er forståeligt, at mange ikke tør sige noget af frygt for repressalier. Det er dog muligt at få en aftale med politiet om totalt anonymt at kunne give sine oplysninger. Det er en vej, vi sammen med politiet skal orientere om, siger han og minder om, at brandstiftelse er en grum forbrydelse - også at blive dømt for, efter gerningsmændene anholdes.

- Og det er netop ved eksempelvis ildspåsættelse, at vi i henhold til lovgivningen har mulighed for at opsige deres lejemål, siger FOB-direktøren.

relaterede artikler

Bekymret borgmester i opråb: Vores by brænder 23. juni 2017 kl. 05:50

Ny påsat brand: Bil i flammer 22. juni 2017 kl. 06:14

40 bilbrande på få uger: Politi på bar bund 21. juni 2017 kl. 14:35