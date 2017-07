Per Toft Haugaard, næstformand i Slagelse Kommunes MED-udvalg, er ikke just begejstret for kommunaldirektørens opsigelse. Han forstår dog, at Jane Wiis søger andre græsgange. Foto: Anders Ole Olsen

Efter opsigelse: Hvem vil arbejde i Slagelse?

Slagelse - 01. juli 2017 kl. 08:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunaldirektør Jane Wiis sagde torsdag sit job op. Hun fratræder den 31. juli 2017 efter blot et år i Slagelse Kommune.

Læs også: Kommunaldirektør deler vandene og smækker med døren

Ifølge Sjællandske fredag er hovedårsagen til opsigelsen det mildest talt elendige arbejdsklima, hun har arbejdet i.

- Det har været en surrealistisk oplevelse til den meget dårlige side, sagde Jane Wiis til avisen.

Rundt omkring på rådhuset, ikke mindst i byrådssalen, er holdningerne til den afgående kommunaldirektør mange og forskellige.

Hos medarbejderne er der dog roser til Jane Wiis. Dem giver Per Toft Haugaard, som er næstformand i kommunens samarbejdsudvalg, MED-udvalget, hvor netop kommunaldirektøren sidder for bordenden.

- Altså, jeg må jo sige, at jeg godt kan forstå hende. Den mistænkeliggørelse, hun har været udsat for, er ikke i orden. Hun er jo blevet forfulgt, siger Per Toft Haugaard, som slår fast, at opsigelsen udgør et tab for kommunen.

- På mange måder er og var hun en god direktør. Hun har hørt på medarbejdernes ønsker, så faktisk er det en trist nyhed, at vi mister en person som hende, siger Per Toft Haugaard.

Han nævner i flæng de mange pressehistorier og mistænkeliggørelsen på de sociale medier, hvor også politikere har skruet op for retorikken.

- Men man jo også bare konkludere indtil videre, at den nylige KL-undersøgelse dokumenterer, at hun har gjort, som hun skal, men alligevel er hun blevet hængt ud, siger Per Toft Haugaard, som faktisk frygter, at et kommende jobopslag risikerer at få ganske få ansøgere.

- Man hører om Slagelse overalt, hvor man kommer. Og det er ikke godt, og vi skal have ændret på det image, Slagelse Kommune har fået. Måske kan det endda være svært at få kvalificerede til jobbet som ny kommunaldirektør. Hvem ønsker at arbejde sådan et sted her, spørger Per Toft Haugaard retorisk.

