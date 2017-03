Efter fyring: Medarbejdere har råbt op længe

Helle Blak, byrådsmedlem for SF og nu tidligere leder af Rosenkildegården, er blevet fyret. Det kommer ikke bag på flere medarbejdere, nuværende og tidligere, som Sjællandske har været i kontakt med.

Slagelse - 04. marts 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjældent har en fyring af en kommunal embedsmand efterladt et så musestille rådhus, som situationen er i forhold til det fyrede SF-byrådsmedlem, Helle Blak.

Hun sidder stadigvæk i byrådet, men den flerårige lederkasket i forhold til Rosenkildegården og rollen som gadeplansmedarbejder blev forleden taget fra hende, efter en revision har affødt kritik af de økonomiske forhold.

Slagelse Kommune vil ikke udtale sig, og på papiret er Helle Blak sygemeldt. Men Sjællandske erfarer, at grunden til afskedigelsen skal findes i brugen af penge, snarere misbruget, som angiveligt dækker over, at kommunale kroner er blevet brugt til private gøremål.

Sjællandske har forsøgt at få kontakt til Helle Blak fredag, men hun er ikke vendt tilbage.

Flere medarbejdere, nuværende som tidligere, bekræfter imidlertid, at der er foregået ting, som ikke burde foregå. Det gør de fuldstændigt uafhængigt hinanden, ligesom kommunens ledelse på området anklages for at have dækket over uhørt høje lønninger til Helle Blak og souschefen i Basen i Korsør, Khalil Hussein, som imidlertid heller ikke er vendt tilbage på Sjællandskes mange henvendelser fredag.

Bo Mouritzen, tidligere projektleder på Projekt Ringparken og Motalavej, som også Helle har været en del af, fortæller, at ledelse og embedsmænd for enden af bordet har vidst alt.

- Min oplevelse var, at andre enheder skulle dokumentere meget specifikt og kvantitativt, men her - i forhold til Rosenkildegården og Basen - havde man et meget mere løst forhold til det. Det kunne jeg simpelthen ikke være en del af, fortæller han og tilføjer, at politikerkasketten har spillet ind.

- Ledelsen var meget eftergivende, og den havde især svært ved at håndtere, at den havde en politiker ansat. Jeg er ikke i tvivl om, at det politiske virke har spillet voldsomt ind, lyder det fra Bo Mouritzen, som betragter ledelsen som »overraskende velvillig«.

Sjællandske har forgæves forsøgt at få uddybende svar på kritikken, som rejses. Slagelse Kommune har ingen kommentarer.