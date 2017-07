Efter flugtforsøg: Kommune overvejer 17-årig piges fremtid

Retten i Næstved varetægtsfængslede torsdag to mænd, en far og en bror, som angiveligt havde til hensigt at smugle en 17-årig pige ud af landet. Formentlig til Sverige.

- Vi gør altid vores bedste for via faglige vurderinger at sikre, at opholdsstedet matcher barnets eller den unges behov, siger hun og tilføjer, at hun ikke kan oplyse konkret om det videre forløb.