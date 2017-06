Send til din ven. X Artiklen: Efter chokplacering: Dansk Byggeri beklager brøler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter chokplacering: Dansk Byggeri beklager brøler

Slagelse - 22. juni 2017 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvem der reelt er ophavsmand til brøleren, er stadig ved at blive afklaret endeligt. Et faktum er dog, at Dansk Byggeri tirsdag offentliggjorde en analyse og oversigt over landets mest og mindst erhvervsvenlige kommuner, hvor Slagelse opnår en knapt så flatterende 67. plads.

Placeringen er dog ikke retvisende, eftersom Dansk Byggeri har anvendt forkerte tal i et af syv måleparametre, det om udbudspolitik. Tastefejlen, hvor end den er opstået, betyder, at Slagelse Kommune i to af underpunkterne, om arbejdsgarantier og dialogmøder, falder fra førstepladsen til henholdsvis 75. og 84. pladsen i tabellen, som indbefatter landets 98 kommuner.

Nu beklager Dansk Byggeri, skriver Sjællandske.

- I bagklogskabens lys ville jeg ønske, vi havde spurgt til oplysningen hos Slagelse Kommune og ikke mindst fået en bekræftelse. Slagelse Kommune har gjort rigtig mange gode ting, og det er ærgerligt, at sådan noget her får lov at skygge, siger Morten Kamp Thomsen, der er erhvervspolitisk konsulent hos Dansk Byggeri.

Han siger dog, at Slagelse Kommune selv kan bære en del af skylden.

- Vi får oplysningerne om arbejdsgarantier fra et spørgeskema, som vi sender ud til kommunaldirektørerne. Det er ikke noget, vi kan finde i et offentligt register, siger han.

Fejlen er blandt andet, at man i punktet om arbejdsgarantier har anført 300.000 kroner i stedet for en million. Den del af analysen handler om, at kommunerne som bygherre kræver bankgarantier hos håndværkere og entreprenører - for at sikre sig mod konkurs - når det samlede byggebeløb overstiger eksempelvis 300.000 kroner.

Der er dog stor forskel på 300.000 kroner og så en million, som der rettelig burde have stået. Det er beløbsgrænsen, som Slagelse Kommune arbejder med.