SK Forsyning har betalt for denne visualisering og masterplan for Energipark Korsør, hvor der foruden halmfyret varmeværk også er medtaget brintbusser og brintproduktion med el fra den omdiskuterede SheerWind-turbine. Illustration: Arkikon

Send til din ven. X Artiklen: EUE roses af SK Forsyning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EUE roses af SK Forsyning

Slagelse - 02. februar 2017 kl. 06:26 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse Kommunes forsyningsselskab SK Forsyning har betalt konsulentvirksomheden EUE ApS med direktør David Drachmann-Sunne i spidsen 160.000 kroner for at undersøge mulighederne for at indlede en produktion af brint. Fremstillingen af brint skulle ske med el fra enten møllerne ved Sprogø og/eller Slagelse Kraftvarmeværk. Det fremgår af en aktindsigt, som Sjællandske har fået.

Administrerende direktør hos SK Forsyning Henrik Lundgaard er yderst tilfreds med EUEs arbejde.

- SK Forsyning har betalt omkring 160.000 kroner for begge projekter, der er udført kompetent og til vores tilfredshed. At de ikke har ført til brintproduktion i SK Forsynings regi, har mere noget at gøre med lovgivning og afgiftsstruktur på forsyningsområdet, siger Henrik Lundgaard til Sjællandske.

Direktørens ros står i skærende kontrast til det flertal i økonomiudvalget, der har besluttet at sætte kommunens samarbejde med den private konsulentvirksomhed på pause. Kommunen har siden 2014 købt opgaver hos EUE for 1.338.000 kroner i forbindelse med udviklingen af Energipark Korsør.

SK Forsyning har for masterplan og visualisering af energiparken med halmfyret varmeværk, brintbusser og brintproduktion med den omstridte SheerWind-turbine betalt 45.832,50 kroner. Endelig var SK Forsynings bestyrelse klar med 100.000 kroner, da der var planer om at omdanne EUE ApS til EUE Fonden, fremgår det af aktindsigten.

- Begrundelsen for at indgå i EUE Fonden var dels, at et sådant engagement i lokal erhvervsudvikling var i tråd med koncernens strategiske målsætning om at være en aktiv og ansvarlig del af lokalsamfundet. Dels at en deltagelse som stiftende part - og dermed som medlem af fondens bestyrelse - ville give indflydelse på, hvad fonden skulle beskæftige sig med, siger Henrik Lundgaard.

David Drachmann-Sunne har ikke ønsket at forklare, hvorfor EUE Fonden ikke er blevet til noget.

Et snævert flertal i byrådet i Slagelse Kommune har netop afvist at bruge 500.000 kroner på en masterplan, der skulle beskrive, hvordan veje og øvrig opdeling af energiparken kunne gøre den mere salgbar for virksomheder beskæftiget med grøn energi og teknologi.

Senest 15. februar skal EU have skriftlig underskrevet besked om, hvorvidt Slagelse Kommune fortsat er med i projektet med brintbusserne, hvor der mangler 47 millioner i finansiering

Den 8. februar holdes der borger- og informationsmøde om Energipark Korsør.