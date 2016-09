EU blåstempler energipark

Se billedserie Danmark og Slagelse Kommune er med EnergiPark Korsør i eksklusivt selskab, når det gælder brintbusser. Blot fire andre lande er udvalgt. I England og Tyskland skal der køre busser i tre byer. I de øvrige lande blot en enkel by. I Danmark altså i Korsør og Slagelse Kommune. Illustration: EU

Slagelse - 08. september 2016 kl. 06:21 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

EU sender millioner til brintbusserne i EnergiPark Korsør og Slagelse Kommune vælger brint som retning.

Timingen er givet tilfældig, men kan næppe være bedre. Politikerne i Slagelse Kommune beslutter, at brint og konkret udvikling af projekter skal være kommunens retning, når det gælder energi og grøn omstilling. Og næsten samtidig blåstempler EU EnergiPark Korsør ved at bevilge 17,3 millioner kroner til de 10 brintbusser.

EU har dermed valgt Danmark og Slagelse Kommune sammen med fire andre lande og otte byer til at sætte driften af i alt 100 brintbusser i gang fra begyndelsen af 2018.

- Jeg er rigtig glad, men også lidt bittersød over, at det store projekt med EnergiPark Korsør, hvor brintproduktion til brintbusserne sker i symbiose med SK Forsynings halmfyrede fjernvarmeværk og energi fra en vindturbine af nogle politikere er kaldt for fugle på taget og varm luft. Med millionerne fra EU må de da kunne se, at vi er i gang med et både konkret og vigtigt projekt, der i den grad vil sætte vores kommune på det store europæiske energikort, siger direktør i Energy Universe Europe (EUE), David Drachmann-Sunne til Sjællandske. Han tilføjer, at virksomheden med hjemsted på glasværket i Korsør har brugt i hundredvis af timer på at dokumentere og ansøge om pengene i det store og meget komplekse EU-system.

- Jeg respekterer klart politikernes ret til at udtale sig og være kritiske, men jeg beder også om, at de sætter sig ind i de sager, som de udtaler sig om, siger David Drachmann-Sunne. Han gør opmærksom på, at investorer til EnergiPark Korsør følger med, når politikerne i byrådet drøfter energiparken. Det sker via den livestreamning af byrådsmøderne, som kommunen sender på hjemmesiden. Han er således ringet op af en investor til EnergiPark Korsør, der udtrykte bekymring over nogle af politikernes udtalelser og mangel på opbakning.

EUE-direktørens opfordring er, at der nu bakkes bredt op om projektet i Korsør.

Fra Slagelse Kommune er der 100 procents opbakning om EnergiPark Korsør ifølge formanden for erhverv plan- og miljøudvalget Villum Christensen (LA), der også minder om, at der i budgetforliget netop er sat en million af til udviklingen af energiparken.

- Vi har i mandags holdt et seminar mellem mit udvalg og landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalget for at udpege den grønne energiretning, som Slagelse Kommune skal følge. Her har vi besluttet, at retningen skal være brint og udvikling af konkrete projekter i bestræbelserne på at skabe erhvervsmæssig udvikling og arbejdspladser, siger Villum Christensen til Sjællandske.

Han glæder sig over pengene fra EU, der kom dagen efter seminaret. Han understreger, at det er uhyre vigtigt både at bevare og bruge de store kompetencer om brint, der findes i Slagelse Kommune, som derfor i den grad nu er på det europæiske landkort.