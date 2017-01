Se billedserie Administrerende direktør Jesper Keinicke ses her tilbage i slutningen af 2012 med den store byggeplads i Grossenbrode på computerskærmen. Om et par år forventer han, at alle 165 huse er klar. Foto: Peter Glitten

EBK har fart på i tysk feriepark

Slagelse - 02. januar 2017 kl. 13:31 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er gang i hjulene i Tyskland i øjeblikket, mærker man hos EBK Huse i Slagelse.

Her har man i efterhånden et par år været i gang med at opføre huse i en ny feriepark ved Grossenbrode, der ligger i kort afstand fra færgehavnen i Puttgarden. En feriepark der fuldt udbygget bliver på 165 huse.

- Vi er begyndt at mærke fremgang for byggeri af vores helårshuse i Tyskland, og så forsøger vi da selvfølgelig også at få fat i endnu et feriehus-projekt, siger administrerende direktør Jesper Keinicke til Sjællandske.

Projektet i Grossenbrode har nemlig været med til at holde god gang i beskæftigelsen på EBK Huses fabrik i Slagelse. Alle huse produceres her og sendes til Tyskland med lastbil.

32 huse er allerede opført i et tidligere afsnit, og her i efteråret tog man spadestik til et afsnit mere med 41 huse.

Jesper Keinicke har netop været i Tyskland, og kunne her konstatere, at der støbes cirka to fundamenter om ugen. Hvilket passer godt sammen med, at der på fabrikken i Slagelse også produceres to huse om ugen.

Firmaet afleverer de 41 huse i fire etaper. Førte etape slutningen af marts og de sidste i slutningen af juni.

De første 20 huse udlejes pr. 1. juni 2017. De resterende 21 huse sættes til udlejning i juli/august 2017.

Grossenbrode ligger ud til en bred sandstrand, og der er tre lystbådehavne i nærheden.

Bag ferieprojektet står selskabet Holiday Vital Resort.

Der har været en lille pause i byggeriet, fordi man ville prøve en anden finansiering end den hidtidige, hvor bygherren har solgt de enkelte huse til private investorer til udlejning, men nu går det ifølge Jesper Keinicke igen fremad på den hidtidige facon.

I Tyskland er det sådan, at mange vælger at investere i fast ejendom i stedet for i papirer.

- Ni ud af de 41 huse er allerede solgt. Vi holder byggepause i sommerferien, men til efteråret starter vi igen. Her vil husene blive bygget i etaper på ti. I alt skal der opføres omkring 80 til, før parken er helt udbygget, og det forventer jeg vil ske indenfor de næste to år, siger Jesper Keinicke.