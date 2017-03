- Vi har gode chancer for at vinde valget, sagde borgmesterkandidat John Dyrby Paulsen, der blandt andet nævnte, at der jo blæser andre vinde end tidligere med hensyn til et samarbejde med Dansk Folkeparti. Foto: Arne Svendsen

Dyrby skyder Knuths aqua-planer ned

Slagelse - 04. marts 2017 kl. 07:06 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Drop alle tanker om det store aqua-projekt, også i forbindelse med et rådhus. Vi skal i stedet have udvidet Slagelse Svømmehal med et 50 meter bassin og nogle varmtvandsbassiner. Det må kunne gøres for 70-80 millioner kroner, hvilket de har bevist i Herning. Det er jo ikke et Lalandia, vi skal have bygget.

Sådan lød meldingen fra S-borgmesterkandidat John Dyrby Paulsen på generalforsamlingen i Socialdemokratiet i Slagelse.

Her afviste han også borgmester Stén Knuths tanker om, at man kan bruge det nuværende rådhus til hotel, når det eventuelt rykkes udenfor bykernen i sammenhæng med et vandland.

- De folk, jeg har spurgt, mener ikke, at der er behov for et hotel midt i Slagelse, sagde John Dyrby Paulsen, der dog samtidig sagde, at flere boliger i bymidten kunne være en god idé.

Han mente dog også, at et rådhus midt i byen giver liv.

John Dyrby Paulsen nævnte flere grunde til, at S-gruppen ikke kunne samarbejde med borgmester Stén Knuth.

Senest forløbet omkring vindturbinen i Korsør, hvor borgmesteren ifølge Dyrby fastholdt en fejlagtig opfattelse af mødets resultat, så socialdemokraterne til sidst måtte bringe sagen op i byrådet.

- Hvor borgmesteren så stemte for det, han i flere dage havde nægtet at ændre. Stén Knuth og vi er ikke blot på hver sin planet. Vi er i hver sit solsystem, sagde Dyrby Paulsen, der mente, at socialdemokraterne har gode chancer for at vinde borgmesterposten tilbage ved efterårets valg.