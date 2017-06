Dyrby fik formandspost - Knuth føler sig underløbet

underløb en aftale«.

- På gruppeformandsmødet søndag var der ifølge mig en stiltiende aftale mellem gruppeformændene om, at borgmesteren blev formand for udvalget, og at S fik to mandater med i udvalget. Deraf mit forslag til byrådsmødet! S mente at deres ekstra mandat var for at gå med i 17 4 udvalget. Det er overraskende for mig, men jeg må også erkende, at det ikke var på skrift mellem gruppeformændene, at jeg skulle være formand, og deraf accepterer og bakker jeg op, at et flertal har gjort John Dyrby (S) til formand, skriver Knuth i en mail til Sjællandske.