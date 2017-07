Dyr grund skal i udbud: Underskud på millioner

Se billedserie En investering, der er alle millioner værd, siger borgmester. Begejstringen deles ikke hos Enhedslisten.

Slagelse - 17. juli 2017 kl. 06:40 Af Carsten Lysdal

Vejen er banet for Campus Slagelse-projektet ved stationen i Slagelse. Forleden godkendte politikere i kommunens økonomiudvalg købet af en DSB-parkeringsplads, som ligger i umiddelbar forlængelse af den tidligere godsbanebygning på Sdr. Stationsvej, som kommunen også har indkøbt med henblik på at rive ned.

Her skal University College Sjælland (UCSJ) bygge - og det bliver godt, siger borgmester Stén Knuth (V) til Sjællandske.

- Når et samlet campusprojekt om to-tre år står færdigt, vil der være omkring 3-4000 unge mennesker på stationsområdet hver dag og flere hundrede lærere og administrationsfolk. Det vil ændre vores by og kommune for altid, lyder det fra borgmesteren.

Ifølge kritikere har borgmesteren og de, som har forhandlet en aftale på plads, dog fejlet. For millioner vel at mærke.

Prisen, som UCSJ skal betale som anført i hensigtserklæringen fra efteråret 2016, 9,9 millioner kroner, er tilsyneladende langt under udgiften, som Slagelse Kommunens skatteydere må punge ud for overhovedet at få plads til tilflytterne.

- Det vidner om inkompetence i forhandlingssituationer, lyder den umiddelbare kommentar fra Enhedslisten, herunder byrådsmedlem Jørn Melchior Nielsen, der ikke just er begejstret for, at kommunen - den aktuelle, økonomiske situation taget i betragtning - går en underskudsforretning for millioner i møde.

- Men vi skal huske, at der bliver bygget for 200 millioner kroner, og at vi får tusindvis af unge op i vores bykerne, hvor de vil handle og meget mere. Det er vækst og udvikling, så det batter, siger borgmesteren som et modsvar.