Dette kort fra kommunens planafdeling viser grunden til den nye Rema 1000 og det areal, som butikskæden også har måttet købe med ud mod Byskovvolden. En del af grunden er der træer på. Som det fremgår har kommunen beholdt jordstykket mellem børnehaven på Jordbærvej og Byskovvolden af hensyn til en eventuel udvidelse af børnehaven.

Dyr grund for Rema 1000 på Jordbærvej

Slagelse - 21. januar 2017 kl. 06:35 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som tidligere nævnt vil butikskæden Rema 1000 etablere sig på hjørnet af Byskovvej og Jordbærvej, hvor planen er at åbne i slutningen af 2018, hvis alle planlægningsmæssige forhold passer på plads.

Rema 1000 har dog ikke kunnet nøjes med at købe en grund på omkring 5000 kvadratmeter til en butik. Slagelse Kommune har nemlig i forbindelse med projektet udbudt et større grundstykke på i alt godt 18.000 kvadratmeter i såkaldt offentligt udbud, og det er forklaringen på, at Rema 1000 ikke alene skal opføre butik, men også muligvis skal stå for byggeri af boliger.

- Når vi udbyder jord i offentligt udbud, sørger vi for, at der ikke bliver efterladt nogle jordstykker i nogle hjørner, som kan være svære at anvende bagefter. Derfor sælger vi et jordstykke, som går hele vejen fra Byskovvej og ud til Byskovvolden, forklarer Flemming Birger Larsen, der er centerchef for Center for Kommunale Ejendomme.

Han fortæller, at man i forbindelse med sagen dog har undladt at sælge det stykke jord, der ligger mellem børnehaven på Jordbærvej og Byskovvolden.

- Det skyldes, at vi reserverer jord til en eventuel udvidelse af børnehaven, siger Flemming Birger Larsen.

Centerchefen ønsker ikke at oplyse, hvor meget Rema 1000 rent faktisk kommer til at betale for de godt 18.000 kvadratmeter.

- Men jeg kan sige, at vi jo har fået grunden vurderet forud for det offentlige udbud, og her blev der sat en minimumspris på 3,5 millioner kroner for hele grunden. Samtidig står der også i udbudsbetingelserne, at bliver en del af grunden udnyttet til byggeri af butik indenfor fem år efter købet, udløser det en merpris på 3.750.000 udbudte kroner, da jord til butik er dyrere end råjord til boliger, fortæller Flemming Birger Larsen, der ikke vil oplyse, om grundstykket blev solgt til minimumsprisen eller over.