Se billedserie Dannebrog tages i brug under temaet "Jorden Rundt". Foto: Jens Wollesen

Dyhrs Skole klar til årets fest

Slagelse - 03. marts 2017 kl. 06:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 685 elever på Dyhrs Skole er lige nu i fuld gang med de sidste forberedelse før årets brag af en skolefest skydes af på lørdag i Antvorskovhallen, hvor der i alt forventes op mod 1600 gæster.

Den årlige skolefest er en meget gammel tradition, som kan dateres helt tilbage til 1916, fortæller skoleleder Karin Tellerup.

- Vi har stadig en invitation fra 1916 i arkiverne, men hvor længe, eleverne har været så engagerede som i dag, ved jeg faktisk ikke, siger Tellerup, da vi torsdag middag mødes på skolen.

- Men det har været sådan i al den tid, jeg har været ansat på skolen. Og det blev jeg i 1980, siger hun.

I lokalet står 66 elever fra 7. klasserne klar til at finpudse detaljerne før lørdagens fest, og det er tydeligt, at de brænder for at vise, hvad de har lært.

Der skrues op for lydanlægget, og den rytmiske musik sætter for alvor gang i de unge elevers fødder.

Det er tydeligt, at de nyder det, og der er store smil hele vejen rundt.

- Eleverne ved godt, at de er med til at bære traditionerne videre til kommende generationer - ligesom en perle i en perlerække, som Tellerup poetisk udtrykker det.

Forberedelserne har været i gang de sidste 14 dage, hvor eleverne i alt har haft to hele øvedage. Lærerne er naturligvis også med - både i optræden, musikvalg og koreografi.

- Er hele skolen med til at optræde?

- Ja, samtlige 685 elever optræder, ligesom alle lærerne også er det og har deres helt egen dans, siger skoleinspektøren.

Lørdag formiddag er der generalprøve på forestillingen i Antvorskovhallen.

- Det er også her, vi bærer skolens gamle faner ind til tonerne af Københavnermarchen, og prøven er primært for bedsteforældrene, fortæller Karin Tellerup.

Om aftenen går det så løs for alvor, hvor de mange prøver og anstrengelser forhåbentlig bærer frugt.

- Et af indslagene er, at hele 9. klasse danser med 1. klasserne. Der er ikke et øje tørt, når de høje og ranglede drenge byder de små minipiger op til dans, siger Tellerup.

I det hele taget er dagen meget speciel for Dyhrs Skole - det er en dag, hvor alle hjælper alle, og hvor sammenholdet og fællesskabet på skolen for alvor bliver styrket.

- Man kan ikke lade være med at blive i godt humør til sådan en begivenhed, hvor man virkelig mærker livsglæden hos alle. Vi plejer at sige, at så længe en tradition giver mening for både skolen og eleverne, lige så længe holder vi fast i den. Og denne her giver rigtig god mening, fastslår skolelederen.