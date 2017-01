Vandet nåede op i flere sommerhuse ved Kobæk Strand under stormfloden, men alligevel vil der ikke være erstatning at hente.

Druknede sommerhuse får ikke erstatning

En række sommerhuse ved Kobæk Strand ved Skælskør druknede, da stormfloden onsdag ramte Sjælland. Alligevel har sommerhusejerne ikke udsigt til erstatning. Stormrådet har nemlig bestemt, at det kun er området syd for Karrebæksminde, som blev ramt af stormflod.

Til Danmarks Radio fortæller sommerhusejer Kent Martinussen, at alt var dækket af vand flere steder.

Han vurderer at 20 procent af de i alt 45 sommerhuse i området er blevet oversvømmet.

- Jeg tænker, at stormflodsrådet endnu ikke har opdaget, at der var stormflod her. Jeg tænker, at de har meldt ud, hvad de ved med sikkerhed. Det kan være de kommer på bedre tanker, siger han til dr.dk

Gør Stormrådet ikke det, kommer det til at gøre ondt økonomisk.

Forelagt situationen ved Kobæk Strand vil chef for Stormrådets Sekretariat, Mogens Hansen over for dr.dk ikke afvise, at beslutningen kan omgøres.