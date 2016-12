Se billedserie Dronefoto: Morten Mikkelsen

Dronevideo: 4000 sagde farvel til Emilie

Slagelse - 29. december 2016 kl. 22:10 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 500 fakler, som var lavet i forvejen, slog slet, slet ikke til. Så mange mennesker var samlet ved Korsør Station torsdag aften klokken 18, at der var brug for næsten otte gange så mange, men heldigvis var der flere forudseende mennesker, der havde sørget for, at stort set alle alligevel kunne få en fakkel.

- Jeg vil tro, at der er et sted mellem tre et halvt og fire tusinde mennesker, anslog indstatsleder fra Slagelse politi, Kurt G. Nielsen.

Sammen med en række kolleger sørgede han blandt andet for, at der ikke opstod trafikkaos ved stationen, og alt foregik da også roligt og fredeligt.

Da klokken blev 18.30, satte det store fakkeltog sig i bevægelse - og hvilket syn: En række på anslået to kilometer oplyste det selv samme sted, hvor Emilie gik tidligt om morgenen den 10. juli.

- Jeg tror ærlig talt, at det er det største fakkeltog i Danmark siden krigens tid, sagde Korsørs citychef, Jørn-Ole Didriksen.

Undervejs mod kirken sluttede flere og flere mennesker sig til optoget, og selv om størsteparten af deltagerne kom fra Korsør og nærmeste omegn, var der tydeligvis mange, som kom langvejs fra - igen en understregning af, hvor meget Emilie-sagen har fyldt og hvor mange mennesker, der stadig er dybt berørte af den forfærdelige tragedie.

Vel fremme ved Skt. Povls Kirke efter den omkring tre kilometer lange gåtur, som tog cirka tre kvarter, var det sognepræsterne Thomas Hansen og Anna Helleberg Kluge, som tog imod de mange mennesker. Det var dog kun de første 400, der var plads til i kirken. Resten måtte stå udenfor og lytte med via opsatte højttalere.

På grund af det kolde vejr blev andagten fremrykket til klokken 19.45, og foran de mange tavse tilhørere lød det blandt andet fra sognepræst Anna Helleberg Kluge:

- Den 10. juli forandrede verden sig. En ondskab, som vi nok har erkendt eksisterer, men normalt på afstand, greb pludselig ind i hverdagens rolige rytme. Den forandrede en lun sommermorgen til et helvede og forvrængede fremtid, lethed og glæde til et grusomt mareridt, som har lagt sig som en fedtet hinde på vores synsfelt. Verden bliver ikke den samme for os, siden Emilie forsvandt i dagens første timer den juli-morgen, mens alting endnu var smukt og naturligt.

Dronevideo Fakkeltog