Drømmestart for Sørbymarked

Slagelse - 02. juni 2017 kl. 22:08 Af Kim Brandt

- Vejret er måske det halve af succesen. Og i så fald er den del i hvert fald hjemme i dag, konstaterede tovholder på Sørbymarkedet, Rene Sørensen, overfor Sjællandske, da vi mødtes på pladsen fredag omkring klokken 18.

Selv på det tidspunkt var temperaturen langt over 20 grader, og det var måske en af årsagerne til, at rekordmange mennesker allerede her havde meldt deres ankomst.

- Det kan simpelthen ikke være bedre, sagde Rene, som nu kunne ånde lettet op efter en alvorlig krise havde indfundet sig få dage tidligere. Det firma, som skulle stå for hele trafikafviklingen og parkeringen af de mange tusinde biler, var nemlig sprunget fra aftalen i sidste øjeblik. Og uden afviklere ville der med garanti blive trafikkaos.

- Så skrev jeg et opslag på Facebook, og i løbet af nogle timer begyndte telefonen at kime med en masse Sørby-borgere, som alle tilbød at hjælpe. Se, det kalder jeg lokalt sammenhold, siger Rene og sender en stor tak til de mange, der nu tager en frivillig ekstra tørn på markedet.

I det hele taget så er det de frivillige, som får det hele til at køre rundt, hvilket han også sagde på den store scene sammen med Poul Buur, som bød velkommen til

årets marked klokken 19. - Jeg har sjældent set så mange mennesker så tidligt, siger Rene Sørensen, som håber på, at både den tendens og vejret holder hen over weekenden - og på mandag, som på grund af pinsen også er inddraget til Sørbymarkedet. I så fald tegner det til at blive en ny rekord - hvilket vil sige over 60.000 mennesker.

- Nu skal man som bekendt være varsom med spådomme, men jo, lige nu ser det rigtig fornuftigt ud, sagde han.

Big Fat Snake gik på scenen klokken 19.30 - og så blev der ellers råhygget foran scenen.

På vej tilbage til redaktionen oplevede avisens udsendte helt bogstaveligt, at færdselspolitiet også er til stede ved markedet. Efter et hurtigt pust i alkometeret fik vi dog lov til at fortsætte - og politimanden kunne fortælle, at de første personer med en faretruende høj promille allerede var konstateret.

- Vi flytter os lidt rundt forskellige steder, så man ved aldrig, hvor vi er, fortalte han og opfordrede som altid til, at man lader bilen stå, hvis man bare er det mindste i tvivl om, hvorvidt man kan køre eller ej.