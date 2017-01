Det nu forkastede lokalplanforslag over Møllebakken arbejdede med to forskellige løsninger: Enten at udstykke grunden til 13 parcelhusgrunde eller til en løsning med seks dobbelthuse og syv parcelhuse, som her ses visualiseret.Visualisering: Slagelse Kommune

Dramaet om Møllebakken fortsætter

Slagelse - 12. januar 2017 kl. 08:38 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mellem den gamle, forfaldne Skælskør Folkehøjskole og Julemærkehjemmet ligger en bar grund, som Slagelse Kommune ejer. En grund som politikerne i kommunen i flæng kalder »unik« og »særdeles attraktiv«, men som de ikke rigtig kan finde ud af, hvad de skal gøre med. Grunden skal bruges til bebyggelse - så langt er de enige. Men tilbage i september forkastede erhvervs-, plan- og miljøudvalget ellers gennemarbejdet forslag udarbejdet af Årstiderne Arkitekter med specifikke forslag til byggeri af huse og rækkehuse i flere etager. I stedet bad man Slagelse Kommunes administration om at forelægge et udkast til en ny lokalplan for grunden med udstykning til både dobbelthuse og parcelhuse. Den nye lokalplan blev så forelagt udvalget på det nye års første møde - og den blev ligesom forgængeren forkastet.

- Vi er alle sammen enige om, at der skal ske noget med den grund nu, men det skal også være det rigtige, forklarer Knud Vincents (V), som ledte mødet i Villum Christensens anmeldte fravær.

I stedet for at arbejde videre med administrationens lokalplan, har udvalget besluttet, at der skal holdes et ekstraordinært borgermøde den 6. februar klokken 16.30 på Skælskør Bibliotek.

- Vi kan nu se, at det er så forholdsvis lille og smal en grund, at det er næsten kropumuligt at lave noget rigtig spændende og attraktivt på den. Derfor har vi, i stedet for at vedtage lokalplanen, besluttet os for at indkalde til et borgermøde, så vi kan høre, hvad Skælskørborgerne tænker og mener, siger Steen Olsen (S).

Herefter vil man så igen se på de udarbejdede forslag eller måske tænke helt nyt.

- Det er vigtigt at vi finder den helt rigtige løsning her, for Møllebakkegrunden er helt unik og meget attraktiv, siger Knud Vincents, som forklarer at han håber, at udvalget kan træffe en beslutning på mødet efter borgermødet - altså i starten af marts.

- Om der går én måned ekstra gør ikke den store forskel, hvis det betyder, vi finder den rigtige løsning, slutter Knud Vincents (V).