Dræbte Emilie Mengs mor giver skarp kritik af politiet

Det skete ved et arrangement om uopklarede sager, som blev afholdt på Rådhuspladsen på etårsdagen for Emilie Mengs forsvinden.

Nøjagtigt et år efter, at den dengang 17-årige Emilie Meng forsvandt i Korsør efter en bytur med nogle veninder, fortæller hendes mor, hvordan familien har oplevet kontakten til politiet.

Her gik Emilie Mengs farmor på talerstolen og læste en tale højt, som er skrevet af Mengs mor.

I talen retter moren en skarp kritik mod politiets behandling af familien.

- For os som familie har det fra starten af været et endeløst mareridt. Ud over at lede dagligt har vi kontaktet politiet i håb om at få nogle svar.

- Det, vi ofte er blevet mødt med, er negligering, bortforklaringer og affejende standardsvar, som vi ikke har kunnet bruge til noget, lød det i talen mandag.

Politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi siger til Ekstra Bladet, at han ikke har nogen bemærkninger til familiens kritik, men tilføjer:

- Vi har stor forståelse for den svære situation, som Emilie Mengs familie står i.

I talen kritiserer moren desuden, at familien ikke er blevet tilbudt nogen form for krisehjælp i forbindelse med datterens forsvinden.

- Hvis det ikke havde været for vores respektive arbejdspladser, så havde vi absolut ingen hjælp fået tilbudt. Og så kalder vi Danmark for et velfærdssamfund. Det vil vi gerne sætte et stort rungende spørgsmålstegn ved, lød det.

Emilie Mengs lig blev fundet juleaftensdag - et halvt år efter hendes forsvinden - i en sø nær Borup på Midtsjælland.

Efter fundet har politiet modtaget mere end 1100 henvendelser med tip fra borgere. Der er dog endnu ingen sigtede i sagen.

Det var Facebook-gruppen Forsvundne Personer, som stod bag arrangementet på Rådhuspladsen mandag.